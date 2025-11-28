Vitinha está debaixo de todos os holofotes depois do hat trick contra o Tottenham e, embora quisesse acalmar o ruído em torno do internacional português, Luis Enrique não escondeu a admiração pelo médio, tendo até lembrado Sergio Busquets.

«Vocês gostam muito de classificar jogadores, quem é o primeiro, quem é o segundo... Se tivermos de julgar o nível de Vitinha, temos de olhar para as suas temporadas anteriores, como ele mudou e melhorou na forma de gerir os jogos. É bom para mim, enquanto treinador, ter um jogador como ele, que adora jogar futebol. Ele quer treinar duro todos os dias. É aquele jogador que até tens de acalmar. O Vitinha mudou muitas coisas no passado nesta posição. Ele é muito diferente de Busquets, por exemplo, que era top mundial. Vitinha é top mundial, sem dúvida. Mas são formas diferentes de jogar. Como equipa técnica, conseguimos gerir um Vitinha de alto nível para que seja muito positivo para a equipa e, ao mesmo tempo, para que seja um jogador que jogue pela equipa», disse o treinador do Paris Saint-Germain, na antevisão à visita ao Mónaco, este sábado (16h00), na 14.ª jornada do campeonato francês.

Quem vai falhar o duelo com os monegascos é Nuno Mendes, ele que saiu ao intervalo no jogo com o Tottenham e tem realizado tratamento na coxa direita.

«Não estará disponível amanhã [sábado]. É preocupante quando um jogador diz durante um jogo que tem um pequeno problema. Ele falou sobre isso ao intervalo, não quisemos correr riscos. Se fosse uma final amanhã [sábado], ele gostaria de jogar, mas agora precisa de recuperar e veremos, depois de uma semana e do jogo contra o Mónaco, se estará disponível», disse ainda Luis Enrique.