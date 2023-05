O médio Vitinha e o avançado Marco Paixão encabeçam o top-10 semanal dos futebolistas portugueses no estrangeiro, depois de mais um fim de semana nos respetivos campeonatos, na tabela estatística elaborada pelo Sofascore para o Maisfutebol.

Ambos tiveram uma nota de 8,3 em dez, depois de exibições relevantes para os triunfos, respetivamente, do PSG em França e do Altay na Turquia.

Vitinha esteve em destaque com um golo no triunfo ante o Troyes, por 3-1, no domingo, tendo ainda estado na jogada de outro dos golos. Também no domingo, Marco Paixão marcou um golo e fez uma assistência na vitória dp Altay ante o Denizlispor, por 3-0, para a II Liga turca.

A completar o pódio surge Miguel Cardoso, que bisou no empate do Kayserispor frente ao Konyaspor (2-2), no domingo, para o principal campeonato turco.

Seguem-se Kevin Rodrigues (Adana), Vieirinha (PAOK), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Úmaro Embaló (Fortuna Sittard), Josué Pesqueira (Legia), André Ferreira (Granada) e Ivo Pinto (Fortuna Sittard).