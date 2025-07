Vitinha (não o jogador do PSG, mas sim o do Génova) quer voltar à sua melhor versão futebolística. O avançado de 25 anos saiu de Portugal em janeiro de 2023 numa transferência recorde para o Sp. Braga (32 milhões de euros) mas nunca mais voltou a mostrar o mesmo faro goleador.

Em entrevista ao prestigiado jornal italiano Gazzetta dello Sport, Vitinha abordou esse facto e liga-o às lesões, pelo menos desde que chegou ao Génova, janeiro em 2024.

«Quero voltar a ser o Vitinha do Sp. Braga, estamos todos a trabalhar para esse objetivo. O programa de treinos está a correr bem, estamos a gerir bem as cargas físicas para evitar lesões. Patrick Vieira [treinador] também está a fazer um bom trabalho nesse sentido. De facto, esta é a minha terceira época no Génova, mas é inegável que, até agora, as lesões me atrasaram», admitiu.

Já em Marselha, clube onde disputou 43 jogos e marcou seis golos, o problema foi acima de tudo mental, na opinião do futebolista.

«Foi uma altura difícil do ponto de vista mental. Também me preocupava com a minha mãe, Maria, que agora está melhor. Ela também jogava futebol: futsal, era atacante como eu» diz.

Vitinha vive agora uma melhor fase pessoalmente. Admite, até, que encontrou o amor em Itália.

«Primeiro, estou finalmente à vontade a falar italiano e isso é o que conta. E depois encontrei em Génova o amor graças à Martina [namorada]. Ela é uma pessoa positiva: não é adepta rossoblu, mas apoia-me em tudo. E, com ela, tenho agora a estabilidade emocional que me faltava: sim, estou mais em paz e mais feliz», afirma.

Ainda sem internacionalizações A por Portugal, Vitinha confessa que a ideia de jogar o Mundial 2026 é muito apelativa. Para já, prepara a temporada em Itália após ter marcado apenas dois golos em 27 jogos em 24/25.