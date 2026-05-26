O PSG tem conhecimento de fortes interessados na contratação de Vitinha, mas, segundo apurou o Maisfutebol, trata o internacional português como «inegociável».

Dos principais destaques da equipa francesa nas últimas temporadas, o médio nem sequer, por exemplo, tem um preço mínimo para eventualmente ser negociado no verão. Uma saída agora está mesmo fora de cogitação.

O emblema de Paris está muito bem estruturado financeiramente e, por isso, não vê necessidade de vender o ex-jogador do FC Porto, muito menos para o Real Madrid, um grande adversário a nível internacional.

Comprado pelo PSG por pouco mais de 40 milhões de euros, em meados de 2022, Vitinha tem contrato válido até junho de 2029.

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