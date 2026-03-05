Vitinha mostrou que tem grande admiração por João Neves e que já remonta aos tempos em que ainda nem jogavam juntos. O internacional português recordou a primeira vez que esteve com o ex-Benfica na Seleção e a forma como o colega surpreendeu todos.

«Senti o impacto na primeira vez que o vi na Seleção, ele ainda não estava no PSG. O impacto dele a chegar ali, super jovem, mas muito adulto, muito maduro. Sei o que me custou, o tempo que demorei a ambientar-me e integrar-me. E ele foi muito natural. Notava-se logo uma personalidade forte e vincada. É difícil chegar e ter isso e ele teve. Somos muito amigáveis a receber, ele podia estar mais tímido, mas sempre foi muito senhor, apesar da idade», começou por dizer Vitinha, em entrevista ao Canal 11.

O médio do PSG revelou que fez força para que João Neves assinasse pelos parisienses e admitiu que também Bruno Fernandes terá tentado levar o compatriota para o Manchester United. «Eu tentei convencê-lo a vir para cá, mesmo ele não me conhecendo muito bem. Dei o toque, porque sabia que era muito bom para nós. Do que vi… sabia que o PSG tinha interesse, mas disse-lhe “João, se puderes, já sei que terá outros a puxar para o barco deles, mas adorava que viesses”. O Bruno fez isso, a cem por cento [risos]. Infelizmente para ele, não conseguiu, porque veio para aqui e bem.»

«Não fui um visionário, quem partilhou o campo com ele naqueles primeiros treinos viu. Via-o na televisão, mas achei que era ainda mais jogador. Vi outras coisas, outras nuances do jogo dele. Já viram algumas coisas, principalmente na parte ofensiva, já fez um hat trick, tem pormenores e jogadas incríveis, mas ele consegue fazer isso muitas vezes, durante muito tempo. Não foi uma vez por acaso. Conhecendo a pessoa que está por trás, fiquei com ainda mais certeza de que pode correr tudo bem», concluiu.