Thomas Frank, treinador do Tottenham, acredita que um português será o próximo vencedor da Bola de Ouro. Trata-se de um tal de Vitinha, médio do Paris Saint-Germain que fez um hat-trick esplêndido diante da equipa londrina, nesta quarta-feira.

Na vitória parisiense por 5-3, Vitinha marcou dois golos à entrada da grande área e uma grande penalidade. Foi o primeiro hat-trick da sua carreira.

Na reação rápida ao jogo à TNT Sports, Thomas Frank já elogiava o internacional português. «É o melhor médio do mundo. Vai ser o próximo vencedor da Bola de Ouro, na minha opinião», afiançava. Na conferência de imprensa repetiu a ideia:

«O PSG tem uma grande equipa, com um vencedor da Bola de Ouro. Penso que o próximo joga no meio-campo deles: Vitinha. Uau, que jogador!», exclamou.

Recorde-se que o ex-FC Porto ficou em terceiro lugar na votação relativa a 2024/2025, apenas atrás do colega Ousmane Dembélé, vencedor, e de Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona.