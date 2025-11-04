Após dois anos de espera, os jogadores de Football Manager vão poder saborear uma nova edição do videojogo, com menus renovados, um novo motor de jogo e muitas outras novidades. Neste dia 4 de novembro, a conta oficial do videojogo divulgou um vídeo promocional curioso.

Entre várias estrelas do futebol masculino e feminino (porque o jogo vai incluir, pela primeira vez, também a vertente feminina) surge o português Vitinha, médio do PSG.

É representado um jogador de FM26 que estaria prestes a contratar Vitinha no videojogo. É interrompido pelo próprio médio que diz estar «feliz em Paris, 'mano'». E sugere uma alternativa: «Mas se queres alguém que mude o jogo...» e aponta para Rodrigo Mora, um dos jovens mais promissores.

Oscar Bobb, Rayan Ait-Nouri ou Alphonso Davies são alguns dos futebolistas que também surge no vídeo promocional. O FM 26 fica disponível em várias plataformas em Portugal a partir das 16 horas desta terça-feira.