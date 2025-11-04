VÍDEO: Vitinha sugere Rodrigo Mora a jogador de Football Manager
Num vídeo promocional da nova edição do videojogo, o jogador português dá um conselho curioso
Após dois anos de espera, os jogadores de Football Manager vão poder saborear uma nova edição do videojogo, com menus renovados, um novo motor de jogo e muitas outras novidades. Neste dia 4 de novembro, a conta oficial do videojogo divulgou um vídeo promocional curioso.
Entre várias estrelas do futebol masculino e feminino (porque o jogo vai incluir, pela primeira vez, também a vertente feminina) surge o português Vitinha, médio do PSG.
É representado um jogador de FM26 que estaria prestes a contratar Vitinha no videojogo. É interrompido pelo próprio médio que diz estar «feliz em Paris, 'mano'». E sugere uma alternativa: «Mas se queres alguém que mude o jogo...» e aponta para Rodrigo Mora, um dos jovens mais promissores.
Oscar Bobb, Rayan Ait-Nouri ou Alphonso Davies são alguns dos futebolistas que também surge no vídeo promocional. O FM 26 fica disponível em várias plataformas em Portugal a partir das 16 horas desta terça-feira.