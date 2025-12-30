Um português é manchete no jornal Marca. Desta vez não por rumores de transferência, mas sim devido a uma entrevista.

À margem da cerimónia Globe Soccer Awards, em que ganhou o galardão de melhor médio do mundo, Vitinha tirou algum tempo da sua agenda para conceder uma entrevista ao jornal espanhol. Perguntaram-lhe quais são as suas grandes referências e foi salomónico - escolhou um ex-Barcelona e um ex-Real Madrid.

«Sem dúvida, quem mais me inspirou foi o Iniesta, o Andrés sempre foi a minha grande referência. E depois o Luka Modric, claro. Esses dois sempre foram as minhas grandes referências», afirmou.

Depois, Vitinha revelou o que mais gosta de fazer em campo.

«Gosto muito de ter a bola nos pés e sentir que o jogo passa por mim. É o que tento fazer sempre. Gerir o jogo, saber quando acelerar, quando fazer uma pausa, quando atacar, quando convém ter a bola e aguentar, é isso que mais gosto de fazer. É claro que marcar golos é sempre algo especial, mas prefiro isso», defende.

O metrónomo do PSG foi questionado ainda sobre as expectativas desta temporada. Depois de um ano quase perfeito no clube e na Seleção, com a vitória na Liga das Nações, Vitinha mantém o otimismo.

«Portugal tem uma seleção muito boa e somos um dos candidatos ao Mundial 2026, embora também haja outras seleções muito boas entre as aspirantes. De qualquer forma, temos que tentar ganhar tudo novamente com o PSG, temos que tentar e continuar a crescer e melhorar todos os dias. E tentar ganhar o Mundial. Na seleção, os meus companheiros também se sentem capazes de repetir uma temporada tão inesquecível como esta», afirma.