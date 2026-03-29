Vitinha, antigo avançado do Sp. Braga, diz viver uma fase positiva no Génova, em Itália. Em entrevista à Sky News italiana, o jogador de 26 anos abordou a forma recente no clube, tendo marcado dois golos nos últimos três jogos.

Questionado se está no melhor momento da carreira, Vitinha concorda. «Sim, hoje sinto-me bem fisicamente e estou a marcar mais golos. Sinto-me bem, a equipa está a ir bem, o clube é forte, tal como o treinador. Quando tudo corre bem, tudo se torna mais fácil para mim também», analisou.

Vitinha já se comparou, recentemente, a um cavalo. O avançado explica porquê. «Os cavalos são animais que sempre adorei desde criança. E aqui no Génova sinto-me livre para correr e jogar. Estou aqui há dois anos e meio, procurava ganhar confiança e aqui senti-me em casa. Senti-me bem e feliz, determinado a procurar consistência nos meus desempenhos, golos e assistências», justificou.

Finalmente, Vitinha abordou a importância de Daniele De Rossi, antigo internacional italiano que assumiu a equipa esta temporada, dizendo que «o treinador tenta sempre incutir-nos a sua vontade de vencer e de jogar bem».

Vitinha chegou ao Génova em janeiro de 2024, após uma passagem menos bem sucedida no Marselha.