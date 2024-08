Vitinha e João Neves, ambos médios do Paris Saint-Germain, encabeçam o top-10 de futebolistas portugueses a atuar no estrangeiro, em relação aos jogos da jornada realizados no último fim de semana, nos distintos campeonatos além-fronteiras.

Vitinha foi titular e fez todo o jogo na vitória do PSG ante o Le Havre (1-4) na 1.ª jornada da liga francesa. Já João Neves, que entrou para a segunda parte, fez duas assistências para golo, aos 85 e 86 minutos, respetivamente para os segundo e terceiro golos.

Os dois médios lusos são mesmo, na compilação feita pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol, os únicos com nota igual ou superior a oito (escala de um a dez).

A fechar o pódio surgem, ex-aequo, Rafa Silva (Besiktas) e Miguel Cardoso (Kayserispor).

Rafa Silva foi titular e marcou um golo na vitória caseira do Besiktas ante o Antalyaspor, por 4-2, no domingo, em jogo da 2.ª jornada da liga turca. Saiu ao minuto 88. Já Miguel Cardoso deu vantagem ao Kayserispor com um golo ante o Sivasspor, mas a equipa visitante daria a volta ao marcador para vencer por 2-1, no sábado.

Ivo Pinto, Raphaël Guerreiro, Bernardo Silva, Dinis Almeida, Diogo Dalot e Tiago Santos completam o top-10.