Vitinha marca golos nesta temporada a um ritmo acima do normal. Leva cinco, três deles numa grande exibição diante do Borussia Dortmund, e está já a quatro de igualar o seu melhor registo. Por isso, é normal que vejamos mais vezes o médio português a celebrar.

O jogador do PSG já tem um festejo característico - tira a fita que usa no cabelo e roda-a no dedo indicador, num ato que leva os adeptos do PSG à loucura. Em declarações aos jornalistas franceses, o médio explicou um pouco da origem deste festejo.

«Não há nada de especial nisso, não há nenhum símbolo ou significado. Foram apenas os stewards», confidenciou o jogador português de 25 anos aos repórteres.

«Uma vez, eles disseram-me que tinha de fazer isso [imitando o gesto da comemoração]. E eu gostei, então pensei em continuar a fazer isso. Ninguém faz isto, então vou continuar enquanto marcar golos», brincou.

Vitinha renovou ainda a ambição de ser vencedor da Champions nesta temporada, após o sucesso da época seguinte. Isto, apesar de um início de temporada mais trémulo a nível coletivo.

«Tivemos um bom início de temporada. É claro que estamos em segundo lugar na Liga e não gostamos disso. Queremos estar em primeiro, como sempre, mas vários fatores influenciaram o início da temporada: a preparação para a temporada passada, a curta pausa, o cansaço, o número de lesões que tivemos e o facto de nunca termos estado com o plantel completo», afirmou.