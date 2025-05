O médio português Vitinha foi o único português eleito para o onze ideal da primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões. A lista foi divulgada na tarde desta quinta-feira.

O PSG é o clube mais representado, com quatro jogadores presentes. Além de Vitinha, Gigi Donnarumma, Marquinhos e Ousmane Dembélé foram escolhidos.

Já o Barcelona tem três jogadores entre os nomeados, tantos como o Inter de Milão. Lamine Yamal, Raphinha e Pedri estão no onze, juntamente com Francesco Acerbi, Denzel Dumfries e Nicolò Barella. O único atleta do Arsenal é Lewis-Skelly.

Vitinha foi considerado o homem do jogo na vitória do PSG sobre o Arsenal, na terça-feira, por 1-0. Foi determinante na distribuição, sendo o jogador com mais passes completados nesse jogo.