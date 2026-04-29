Vitinha, médio do PSG, comentou a vitória dos franceses (5-4) na receção ao Bayern Munique, num jogo de loucos com nove golos à mistura. Na zona de entrevistas rápidas no final da partida, o internacional português realçou a importância do triunfo caseiro e reforçou a qualidade do adversário.

«Qual é o sentimento? Positivo. Estamos felizes, ganhámos. Contra o Bayern é sempre difícil. Vimos um grande jogo de futebol, um dos melhores em que participei na minha vida», afirmou Vitinha.

«Claro que preferia ter três golos de vantagem, mas é difícil defender contra o Bayern. Mesmo com 5-2, eles continuam a atacar, é difícil manter o nível. Do outro lado, estava uma grande equipa», acrescentou.

Além da análise ao jogo, o médio português protagonizou um momento caricato com a imprensa e tudo porque recebeu uma chamada da mulher: «A minha mulher está a ligar-me, estou a demorar a sair», brincou.

Com esta vitória, o PSG leva vantagem mínima para a Baviera, no segundo jogo da meia-final com o Bayern Munique, marcado para a próxima quarta-feira, às 20h00