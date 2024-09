Vitinha continua a recuperar de uma lesão no tornozelo direito contraída durante os últimos compromissos da Seleção Nacional portuguesa. O médio português treinou à parte do grupo do Paris Saint-Germain, nesta sexta-feira.

Segundo a imprensa francesa, o jogador subiu ao relvado para realizar alguns sprints com um preparador físico e voltou poucos minutos depois ao trabalho de ginásio.

O médio, que tem sido fulcral para Luis Enrique no PSG, ainda está em dúvida para o jogo de domingo do PSG, diante do Brest. O treinador está a braços também com a ausência forçada de Warren Zaire-Emery, também lesionado.

Vitinha, de 24 anos, soma três jogos oficiais no PSG esta temporada, mais 90 minutos disputados no Portugal-Croácia. Foi depois dispensado dos trabalhos da Seleção.