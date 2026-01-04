Sem treinar há quase um ano, quando deixou o FC Porto, Vítor Bruno pode estar perto de um regresso ao ativo. O treinador de 43 anos é um dos nomes em cima da mesa para assumir o comando do Pafos, noticiou O Jogo e confirmou o Maisfutebol.

Segundo foi possível apurar, Vítor Bruno já foi sondado pelo campeão cipriota para suceder a Juan Carlos Carcedo. O espanhol está de saída para os russos do Spartak Moscovo e despediu-se este domingo do Pafos.

A imprensa cipriota também coloca Andrea Pirlo na rota do campeão daquele país, por ser compatriota do diretor-desportivo e por estar vinculado ao Dubai United, com ligações aos donos do Pafos.

O Pafos é segundo classificado do campeonato do Chipre, com 34 pontos, a dois do líder Omonia, mas com menos um jogo. Os portugueses Alexandre Brito, João Correia, Pepê Rodrigues e Domingos Quina alinham no clube.