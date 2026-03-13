OFICIAL: Vítor Campelos volta ao ativo para treinar o líder na Eslovénia
Treinador português assume o comando do Celje
Treinador português assume o comando do Celje
O português Vítor Campelos está de volta ao ativo e foi apresentado, esta sexta-feira, como novo treinador do Celje, o líder da Liga da Eslovénia.
O técnico de 50 anos, que estava livre no mercado após a saída do AVS na época passada, assinou um contrato válido até 2028.
Campelos sucede a Albert Riera, que rumou aos alemães do Eintracht Frankfurt. Desde a saída do espanhol, o Celje foi comandado pelo interino Ivan Mayevski e caiu de forma, somando três derrotas nos últimos três jogos, a última das quais na Liga Conferência (goleada por 4-0 na receção ao AEK). No campeonato, a diferença para o segundo classificado já passou de 12 para cinco pontos.
A estreia de Vítor Campelos será já no próximo domingo, precisamente diante do segundo classificado, o FC Koper.
Esta é a terceira experiência do técnico no estrangeiro enquanto treinador principal, depois de passagens pelo Féhérvár B, da Hungria, e pelo Al Taawoun, da Arábia Saudita. Além disso, também já treinou Trofense, V. Guimarães B, Moreirense, Desp. Chaves, Gil Vicente e AVS.