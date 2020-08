Em duelo a contar para a 26.ª jornada da I Liga saudita, o segundo classificado Al Nassr goleou o Al Taawon por 4-1, com um hat-trick de Hamdallah e um golo de Amrabat, tendo o antigo jogador do Sporting Héldon marcado o golo dos visitantes.

Rui Vitória venceu o conterrâneo Vítor Campelos e consolidou o segundo lugar, com 54 pontos, ainda a seis do líder Al-Hilal, que tem menos um jogo.

A goleada imposta pelo último campeão da prova não põe em perigo de descida a equipa de Vítor Campelos, que está no 10.º posto, com cinco pontos de vantagem sobre o primeiro emblema abaixo da ‘linha de água’.

Além dos dois treinadores portugueses, esteve ainda em campo Ricardo Machado, na equipa derrotada, um jogador que nunca se estreou na Liga portuguesa. Formado no Marítimo, fez parte da equipa do Feirense que jogou na II Liga em 2010/11, tendo saído para o futebol romeno, jogando pelo Brasov e pelo Dínamo de Bucareste, antes de se fixar no Al Taawon.

O Al Fayha, treinado por Jorge Simão e com Arsénio a titular, empatou sem golos na receção ao Damac. A equipa do técnico luso está no 11.º lugar, com 29 pontos, a três do Al Taawon e com dois de vantagem para a zona de descida.