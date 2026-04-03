O Swansea City, de Vítor Matos, conseguiu resgatar um empate na visita ao Sheffield United (3-3), num jogo a contar para a 40.ª jornada da II Liga inglesa.

Gonçalo Franco, ex-Moreirense, foi titular pelo Swansea. Gustavo Hamer fez o primeiro para o Sheffield United (16m), mas Zan Vipotnik voltou a colocar tudo igual (24m).

No segundo tempo, os golos de Harrison Burrows (53m) e Tom Cannon (64m) valeram o 3-1 a favor do Sheffield. Nos instantes finais, Adam Idah (75m) e Eom Ji-sung (82m) empataram o jogo para o Swansea.

Com este empate (3-3), a equipa do treinador português está no 16.º lugar, com 53 pontos. O Sheffield, por sua vez, é 18.º, com 48 pontos.