Made In
3 abr, 17:42
Inglaterra: Swansea de Vítor Matos resgata empate no reduto do Sheffield
Equipa do treinador luso esteve a perder por dois golos nos instantes finais
TFR
Equipa do treinador luso esteve a perder por dois golos nos instantes finais
TFR
O Swansea City, de Vítor Matos, conseguiu resgatar um empate na visita ao Sheffield United (3-3), num jogo a contar para a 40.ª jornada da II Liga inglesa.
Gonçalo Franco, ex-Moreirense, foi titular pelo Swansea. Gustavo Hamer fez o primeiro para o Sheffield United (16m), mas Zan Vipotnik voltou a colocar tudo igual (24m).
No segundo tempo, os golos de Harrison Burrows (53m) e Tom Cannon (64m) valeram o 3-1 a favor do Sheffield. Nos instantes finais, Adam Idah (75m) e Eom Ji-sung (82m) empataram o jogo para o Swansea.
Com este empate (3-3), a equipa do treinador português está no 16.º lugar, com 53 pontos. O Sheffield, por sua vez, é 18.º, com 48 pontos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS