O Al Hilal está interessado na contratação de Vítor Pereira e, sabe o Maisfutebol, mostrou-se disponível para oferecer um salário astronómico ao treinador português.

Contratado pelo Nottingham Forest em fevereiro passado, o técnico de 58 anos conduziu a equipa à permanência na Premier League e às meias-finais da Liga Europa. De resto, Vítor Pereira tem vindo a trabalhar na preparação da próxima temporada e também tem em cima da mesa uma proposta formal para renovar contrato com o Forest, sendo que o atual vínculo é até 2027.

O interesse do Al Hilal, onde joga o português Rúben Neves, surge numa altura em que o clube saudita estará à procura de um sucessor de Simone Inzaghi, que perdeu a corrida do título para o Al Nassr na época transata.

Recorde-se que Vítor Pereira já teve duas passagens pela Arábia Saudita: a primeira ao serviço do Al Ahli (2013/14) e a segunda no Al Shabab (2023/24 e 2024/25).

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