Vítor Pereira assinou um novo contrato de três anos com o Wolverhampton.

Através das redes sociais, os lobos confirmaram o novo vínculo do técnico português, que está a ter um arranque de época bastante negativo. O Wolverhampton ocupa a última posição da Liga Inglesa, sem qualquer ponto somado, ainda que se mantenha em todas as competições internas (Taça de Inglaterra e Taça da Liga Inglesa).

Tudo começou com uma derrota por 4-0 frente ao Manchester City e seguiram-se mais três desaires: Bournemouth (3-0), Everton (3-2) e Newcastle (1-0).

«Acredito que, com o nosso trabalho, com o apoio dos adeptos e vamos elevar o nosso nível. Precisamos dos três pontos no próximo jogo e queremos deixar os adeptos orgulhosos. É o momento em que precisamos de estar unidos, temos de mostrar que somos uma família. Esta cidade ama o futebol e temos de criar esse espírito juntos, para competir com as melhores equipas deste campeonato», afirmou.

O Wolverhampton volta a entrar em campo este sábado, com a receção ao Leeds United, a partir das 15h.