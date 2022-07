O Corinthians, orientado pelo português Vítor Pereira, deslocou-se ao terreno do Atlético Mineiro e arrancou uma vitória por 2-1, após uma reviravolta já dentro dos últimos 10 minutos.

Keno abriu a contagem com um remate colocado à entrada da área, logo aos nove minutos. Mas, numa noite que parecia desinspirada por parte do Timão, e que marcou o reencontro entre Vítor Pereira e Hulk, a emoção chegou na reta final.

Fábio Santos, capitão do Corinthians e ex-At. Mineiro, foi o autor dos dois golos, primeiro com uma excelente cabeçada e, depois, na conversão de uma grande penalidade, assinalada após a revisão das imagens no VAR.

Com este triunfo, o Corinthians segue na segunda posição do campeonato brasileiro, com 35 pontos, a quatro do líder, o Palmeiras, de Abel Ferreira. Logo atrás, está o Fluminense (34), em terceiro, enquanto o Galo ocupa o quarto posto (32).

Veja os golos da partida: