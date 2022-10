Num duelo entre equipas com treinadores portugueses, o Corinthians de Vítor Pereira bateu o Cuiabá, por 2-0, na última madrugada.

Na Neo Química Arena de São Paulo, a dupla Yuri Alberto e Róger Guedes voltou a causar estragos, com golos aos 31 minutos e nos descontos da primeira parte, respetivamente.

Ao fim de 29 jornadas, o Corinthians segue a um ponto do pódio do Brasileirão, com 50, menos um do que o terceiro classificado Fluminense e menos três do que o Internacional, que é segundo. O campeonato é liderado pelo Palmeiras de Abel Ferreira, que leva 60 pontos e um jogo por realizar.

Já o Cuiabá, encontra-se em zona de despromoção, ocupando o 17.º lugar (30 pontos).