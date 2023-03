Depois da Supertaça do Brasil e do Mundial do Clubes, o Flamengo falhou mais um título neste início de temporada ao perder a Supertaça Sul-americana nos penáltis, no Maracanã, diante do Independiente del Valle.

Após a partida, Vítor Pereira voltou a destacar que a equipa ainda está em fase de crescimento.

«Não deveríamos ter começado desta forma. Deveríamos ter começado com títulos, mas é um trabalho que está no início. Nos dois últimos jogos, os jogadores deram sinais claros de um grupo unido que quer jogar um futebol de qualidade. É um grupo alinhado. É um trabalho que está no início, não é como começa, mas sim como acaba. Acredito que esta equipa vai dar muita alegria aos adeptos, vai jogar um futebol consistente, de qualidade. Com espírito de grupo, alinhados com os adeptos. Estamos tristes e frustrados com o resultado», disse o treinador português em conferência de imprensa.

Pela frente, o Flamengo tem o Campeonato Carioca, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão.

«Estamos a trabalhar de uma forma consistente. A equipa teve muitos momentos dessa consistência. É por este caminho que vamos continuar a seguir. Ainda há muitos títulos para disputar nesta temporada, que é muito longa. A equipa vai dar uma resposta», vincou.

«Seria muito mais fácil e cómodo para mim não assumir a equipa nestas condições. Assumi a equipa sabendo que nós praticamente já jogámos 12 ou 13 jogos. É uma pré-temporada, é como mudar o pneu do carro em andamento. Estamos a tentar criar um jogo que já vejo que começa a ser visualizado, começo a ver muita coisa desse jogo», salientou.

Apesar do mau arranque de temporada, Vítor Pereira acredita que tem condições para continuar a liderar o Mengão, até porque considera que «a equipa dá sinais claros de melhoria».

«Se tivéssemos convertido metade das oportunidades que criámos, provavelmente o discurso aqui seria muito diferente. Sabia que não teria esse tempo. E com muitos títulos para disputar. Se eu visse uma equipa que não lutasse, não trabalhasse, não corresse e não pressionasse dentro do campo... Se eu sentisse que não tinha alinhamento, eu seria o primeiro a dizer que provavelmente não estaríamos no caminho certo», rematou.

No Campeonato Carioca, note-se, o Flamengo é líder destacado e ainda não perdeu.