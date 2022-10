Depois da derrota nos penáltis na final da Taça do Brasil, diante do Flamengo, no Maracanã, Vítor Pereira manteve o futuro como treinador do Corinthians em aberto.

«A minha permanência... Agora, era o timing para ter uma conversa. Vou ter essa conversa com eles [direção] e depois vou dizer alguma coisa. Eu não vou anunciar uma coisa em público sem ter tido uma conversa com o presidente. Não posso fazer isso», disse, na conferência de imprensa pós-jogo.

«Eu gosto muito do Corinthians. É um clube com o qual me identifico, com o espírito, o sentir do povo, desde o início. Daí esta tristeza. Os adeptos, presidente, pessoas no clube. Gosto muito do clube. Não vou falar sobre o meu futuro, vou falar com Duilio [presidente] e depois vão ouvir da boca dele e não da minha. Independentemente do trabalho que fazemos, não é só pensar no presente. É pensar no futuro. Eu acho que o trabalho no Corinthians tem base feita, vai ser mais forte no futuro comigo ou sem mim», acrescentou.

Quanto ao jogo, Vítor Pereira mostrou-se orgulhoso apesar da derrota.

«Uma tristeza muito grande. Orgulho do que fizemos, de todo o trajeto. Tristeza grande. Esperávamos dar uma grande alegria à Fiel [adeptos do Corinthians], não foi possível. Foi pena. Futebol é isto. Estamos todos tristes. Perdemos desta forma inglória, num jogo grande que fizemos no Maracanã. É o futebol», lamentou.