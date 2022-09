O português Vítor Pereira tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022 e ainda não divulgou se vai continuar no comando técnico da equipa. No final do empate contra o São Paulo (1-1), no Morumbi, o treinador do Timão revelou como se sente e manteve a incógnita sobre o futuro.

«O Vítor Pereira está de alma e coração no Corinthians, a dar o melhor de si, eu e o staff - não só os portugueses, mas também os brasileiros. Estamos a dar o melhor de nós para termos os melhores resultados. Mantenho-me na mesma direção. Desde que cheguei ou mesmo antes de vir, fui muito claro com o presidente. Na altura certa conversaremos», vincou em conferência de imprensa.

Em 49 jogos no Corinthians, Vítor Pereira soma 19 triunfos. O clube de São Paulo é quinto classificado no campeonato brasileiro, com 44 pontos, menos 10 do que o líder Palmeiras.

As palavras de Vítor Pereira: