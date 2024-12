Vítor Pereira está em negociações com o Wolverhampton para suceder a Gary O’Neil, apurou o Maisfutebol.

O treinador português está interessado em assumir o comando técnico dos ingleses, que, por outro lado, tentam negociar com o Al Shabab, com quem Vítor Pereira tem contrato. A cláusula de rescisão do técnico luso é de um milhão de euros, mas os Wolves tentam baixar o valor, embora esse não seja um entrave.

Vítor Pereira viaja nos próximos dias para Inglaterra para acertar detalhes com o conjunto do Molineux e, depois, assinar contrato.

O Wolverhampton é 19.º e penúltimo classificado da liga inglesa, com nove pontos, a cinco dos lugares de permanência.

Desde que saiu do FC Porto, em 2013, o técnico de 56 anos já treinou na Arábia Saudita, Grécia, Turquia, Alemanha, China e Brasil.