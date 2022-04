O Corinthians, de Vítor Pereira, levou a melhor sobre o Botafogo (3-1), ainda sem Luís Castro, num Nilton Santos lotado. O técnico do Timão mostrou-se surpreendido com a paixão dos adeptos e comparou o Brasileirão à Liga portuguesa.

«Não é fácil. Este campeonato tem uma característica que estou a aprender. Chegamos para jogar contra um Botafogo com 40 mil pessoas em euforia. Em Portugal, só conseguimos isso nos grandes jogos. Aqui já vi várias vezes. O ambiente não é fácil, a competição não é fácil, a sequência de jogos é grande, o espaço entre eles é curto, estou a tentar adaptar-me e a perceber bem as características desta liga para que a equipa se mantenha competitiva», disse no final da partida, citado pelo Globoesporte.

A vitória do Corinthians vem num momento algo conturbado, pois a equipa tinha sido alvo de algumas críticas nos últimos dias, depois da derrota na Libertadores

«A cobrança feita dentro do respeito é importante para mim e para eles. Percebermos que não podemos baixar nosso nível, representamos muita gente, e muita gente pobre que para ir ao estádio poupa na semana, gente que falta comida na mesa para ir ao estádio. Conversamos neste sentido. Deus abençoou-nos a fazer o que gostamos e somos bem pagos para isso. Não podemos esquecer que representamos muita gente, muitos milhões, gente pobre, esse é o espírito em campo», afirmou Vítor Pereira.

O Corinthians volta a jogar na quinta-feira, diante do Deportivo Cali, na segunda jornada da Libertadores.