Vítor Pereira marcou uma posição quando questionado sobre Róger Guedes, que ficou no banco de suplentes no empate caseiro do Corinthians com o São Paulo (1-1). O técnico do Timão criticou a postura do jogador nos treinos e vincou que os futebolistas não jogam onde querem, pois se assim fosse também o português estaria a treinar noutras paragens.

«Se me perguntar, eu queria treinar o Liverpool, ia já a correr para Inglaterra. Com todo o respeito que tenho ao Corinthians, mas o Liverpool é o Liverpool. Aqui não é o que queremos, no meu conceito, em termos de jogo, não é o que queremos, é o que a equipa precisa. Às vezes, a equipa precisa do Róger na esquerda, noutras é dele no meio ou na direita», começou por dizer Vítor Pereira em conferência de imprensa.

«Não tenho problema pessoal com nenhum jogador. Estou aqui para ajudá-los, mas eu tenho de fazer a equipa e escolher as substituições em função do que eles me dão em treino e jogo. Portanto, o Róger que já teve um momento bom, fez golos e hoje é um jogador que está com alguma dificuldade de responder mesmo em termos de treino, de lutar para dar a volta. Tomara eu que ele me transmitisse a confiança para contar com ele para alterar um jogo ou começar uma partida. Mas não sinto essa confiança», acrescentou.