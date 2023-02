O Flamengo perdeu a oportunidade de chegar à final do Mundial de Clubes depois de ser derrotado pelo Al Hilal (3-2) na meia-final da prova e a conferência de imprensa de Vítor Pereira foi centrada na arbitragem.

Os rubro-negros tiveram de jogar com menos uma unidade graças à expulsão de Gerson em cima do intervalo e, além disso, os dois primeiros golos dos sauditas surgiram na conversão de penáltis. Perante os jornalistas, o treinador português deixou várias críticas.

«Preparámo-nos para este adversário, estudámos o adversário, mas não nos preparámos para uma arbitragem não ajustada ao nível da competição. Uma falta de critério muito grande, uma arbitragem provocatória e, se não fosse a personalidade dos nossos jogadores, estou convencido de que acabaríamos o jogo com mais expulsões», começou por dizer Vítor Pereira.

«Uma permissividade com as paragens, umas atrás das outras. Na primeira parte, eles chegaram duas vezes à nossa baliza, com os penáltis. Portanto, 11 contra 11, fomos muito mais equipa, propusemos o jogo, mas não conseguimos traduzir em golos. No segundo tempo, com um a menos, não foi apatia, é difícil jogar com um a menos», prosseguiu.

«Eu acho que a equipa trabalhou bem, tem trabalhado bem. Hoje, para mim, é um jogo que tem de ser explicado. Eu não vou mais falar da arbitragem. Mas o jogo foi muito condicionado. Uma equipa que começa a ser carregada com amarelos nos jogadores fundamentais e que depois não pode mais fazer faltas, isso condiciona muito», completou.

Vítor Pereira explicou ainda que teve de «escolher entre Arrascaeta e Gabigol» ao intervalo e optou por tirar o uruguaio para não «desequilibrar» a equipa, que no seu entender esteve por cima na primeira parte.

«Propusemos muito mais o jogo do que o Al Hilal na primeira parte. Não me lembro do Al Hilal ter feito nada de especial na primeira parte, com exceção dos penáltis. Na segunda parte, foram mais ofensivos e sentimos dificuldades», reconheceu.

O Flamengo vai agora defrontar Real Madrid ou Al Ahly no sábado, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.