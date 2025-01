Vítor Pereira perdeu pela primeira vez ao serviço do Wolverhampton, ao fim do quarto jogo. Pegou numa equipa que se encontrava na zona de despromoção da Premier League e esteve três jogos sem perder, com duas vitórias e um empate.

Agora, nesta segunda-feira, os Wolves perderam por 3-0, em casa, diante do Nottingham Forest, orientado por outro português - Nuno Espírito Santo. Vítor Pereira analisou o desaire em declarações aos meios da Premier League.

«Não foi azar, criámos chances mas enfrentámos uma equipa fisicamente forte. Muito forte em contra-ataque. Compacta e à espera de erros. Em cada erro marcaram um golo. Não é sorte. Às vezes, podemos dizer que foi sorte, mas o guarda-redes fez defesas fantásticas. Precisamos de melhorar detalhes dentro da área para marcar golos», avisou Pereira.

«Estou feliz com os meus jogadores porque eles tentaram de tudo. Sabemos que contra esta equipa não podemos perder equilíbrio quando temos a bola. Eles são fortes no contra-ataque. Eles são muito velozes. Preparámos isso no treino mas afinal de contas temos um plantel curto», assinalou.

Mais uma vez, Pereira sublinhou a falta de profundidade do plantel na resposta seguinte, aliado a lesões.

«Estou orgulhoso dos meus jogadores. Não posso dizer que este ou aquele não correu ou não tentou. Plantel curto e problemas durante a semana, é difícil ser mais competitivo do que aquilo que fomos hoje», concluiu.

Wolverhampton está em 17.ª posição com 16 pontos, em 20 jogos disputados. Por outro lado, o Nottingham está numa temporada muito boa, em terceiro posto com 40 pontos somados.