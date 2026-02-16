Vítor Pereira sabe que tem muito trabalho pela frente no Nottingham Forest. O treinador português, que foi oficializado pelo clube no domingo, chegou esta segunda-feira ao centro de treinos e mostrou ao que vem.

«Hora de trabalhar», limitou-se a dizer o técnico de 57 anos, enquanto cumprimentava funcionários do Forest.

A estreia de Vítor Pereira, diga-se, está marcada para esta quinta-feira, com a visita ao Fenerbahçe, um clube que bem conhece, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O Forest não vence há três jogos e é 17.º classificado da Premier League.

