Há 51 min
Vítor Pereira mostra ao que vem no Forest: «Hora de trabalhar»
Treinador português põe mãos à obra no novo clube
Vítor Pereira sabe que tem muito trabalho pela frente no Nottingham Forest. O treinador português, que foi oficializado pelo clube no domingo, chegou esta segunda-feira ao centro de treinos e mostrou ao que vem.
«Hora de trabalhar», limitou-se a dizer o técnico de 57 anos, enquanto cumprimentava funcionários do Forest.
A estreia de Vítor Pereira, diga-se, está marcada para esta quinta-feira, com a visita ao Fenerbahçe, um clube que bem conhece, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.
O Forest não vence há três jogos e é 17.º classificado da Premier League.
