Vítor Pereira participou num evento da comunidade de Nottingham. O técnico português, que treina o Nottingham Forest, esteve pressente numa sessão com os pequenos adeptos.

O português, que marcou presença para «ver o impacto do futebol nas crianças», relembrou os mais jovens sobre a importância de continuarem nos estudos.

Entre palestras – e conversas – Vítor Pereira teve ainda tempo para jogar com os mais pequenos, que se mostraram inspirados pelo momento.

«Passei um momento mágico. Ver os sorrisos... Isto é o melhor do futebol», afirmou Vítor Pereira.