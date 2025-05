Vítor Pereira chegou este ano à Premier League, mas já estava na órbita dos clubes ingleses há muito tempo. O treinador português revelou que teve reuniões com diversos clubes, entre os quais o Arsenal, antes de Mikel Arteta assumir o comando dos «gunners», em 2019/20.

O Everton, segundo Vítor Pereira, foi o clube com quem mais vezes se sentou à mesa.

«Sabem quantas reuniões eu tive aqui em Inglaterra? A primeira, foi com o West Bromwich, talvez há 15 anos. A segunda? Everton. A terceira? Crystal Palace, com a proposta, com o contrato de dois anos e meio. Depois, eles mudaram de ideias para outro [treinador], mas percebi que isso é normal aqui», começou por dizer o treinador do Wolverhampton aos jornalistas de diversos meios de comunicação ingleses.

«Depois disso, Chelsea, depois Everton novamente, depois Arsenal. Tive uma reunião muito longa e muito boa com o Arsenal antes de eles contratarem o [Mikel] Arteta. O Watford foi a única vez em que eu disse "não". Eu não queria. Foi a altura em que eles foram despromovidos [em 2020]», disse ainda.

Vítor Pereira, de 56 anos, leva 21 jogos nos Wolves: soma 12 vitórias, três empates e seis derrotas. Quando chegou aos «lobos», a equipa estava com a «corda no pescoço» a lutar pela manutenção, mas, entretanto, já ascendeu ao conforto do 13.º lugar.