Vítor Pereira deixou críticas à arbitragem do jogo entre o Manchester United e o Nottingham Forest. Num jogo em que Bruno Fernandes fez história, os red devils vencerem pela margem mínima – com um dos golos a levantar polémica.

O técnico português levantou questões relativas ao segundo golo do Manchester United, quando o jogo estava empatado, na passagem do minuto 55. Dalot cruzou para Mbeumo, que ao tentar controlar a bola tocou com o braço – o lance seguiu e Matheus Cunha fez o golo – que foi validado pelo braço na bola ter sido considerado «acidental».

«Neste momento, não percebemos as decisões. A única coisa que achei lamentável no jogo, na minha opinião, foi o facto de a partida ter sido decidida por uma decisão com a qual não concordo», afirmou o português à BBC.

Deste modo, Vítor Pereira defende que os clubes da Premier League devem reunir para definir exatamente o que é considerado «mão ou braço na bola».

«Olhei para o iPad para ver a imagem e mantive-me muito calmo, mas, no final, acho que precisamos de nos reunir para perceber quando se assinala uma mão na bola, quando é que é um bloqueio e quando é que é um bloqueio na área. De momento, não sabemos o que é possível ou não e, muitas vezes, não percebemos as decisões. Mas tenho de aceitar», concluiu.