Vítor Pereira visa segundo golo do Man United: «Não percebemos as decisões»
Treinador português perdeu pela margem mínima com um golo que levantou polémica
Treinador português perdeu pela margem mínima com um golo que levantou polémica
Vítor Pereira deixou críticas à arbitragem do jogo entre o Manchester United e o Nottingham Forest. Num jogo em que Bruno Fernandes fez história, os red devils vencerem pela margem mínima – com um dos golos a levantar polémica.
O técnico português levantou questões relativas ao segundo golo do Manchester United, quando o jogo estava empatado, na passagem do minuto 55. Dalot cruzou para Mbeumo, que ao tentar controlar a bola tocou com o braço – o lance seguiu e Matheus Cunha fez o golo – que foi validado pelo braço na bola ter sido considerado «acidental».
«Neste momento, não percebemos as decisões. A única coisa que achei lamentável no jogo, na minha opinião, foi o facto de a partida ter sido decidida por uma decisão com a qual não concordo», afirmou o português à BBC.
Deste modo, Vítor Pereira defende que os clubes da Premier League devem reunir para definir exatamente o que é considerado «mão ou braço na bola».
«Olhei para o iPad para ver a imagem e mantive-me muito calmo, mas, no final, acho que precisamos de nos reunir para perceber quando se assinala uma mão na bola, quando é que é um bloqueio e quando é que é um bloqueio na área. De momento, não sabemos o que é possível ou não e, muitas vezes, não percebemos as decisões. Mas tenho de aceitar», concluiu.