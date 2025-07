O avançado português Vivaldo Semedo é reforço do Watford, informou o emblema inglês este sábado.

O jogador de 20 anos chega a título definitivo e assina um contrato de cinco anos.

Vivaldo Semedo esteve emprestado pelos italianos da Udinese ao Vizela, na última temporada. Em 27 jogos, marcou nove golos e somou três assistências.

Formado no Sporting e internacional jovem por Portugal, também já passou pelos neerlandeses do Volendam.

O Watford foi 14.º classificado no Championship em 2024/25.

