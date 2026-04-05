Em destaque na complicada época do West Ham de Nuno Espírito Santo, Mateus Fernandes continua a afirmar-se na Premier League e viveu a estreia pela Seleção nos Estados Unidos, na madrugada de quarta-feira. Ao cabo de 30 jogos pelos “Hammers”, o médio de 21 anos acumula três golos e três assistências.

Natural de Olhão, onde deu os primeiros toques, Mateus Fernandes esteve vinculado ao Sporting entre 2016 e 2024, com um empréstimo ao Estoril pelo meio. Em 2024 rumou ao Southampton a troco de 15,5 milhões de euros. Um ano volvido, rendeu 44 milhões aos “Saints”.

«Em Inglaterra é tudo diferente, a começar pelo clima. A última temporada foi difícil, perdemos quase todos os jogos. Mas é preciso mostrar personalidade e qualidade. Foi a minha melhor época e aprendi muito. Vivi sozinho e aprendi muito sozinho. Agora vivo com a minha namorada e o treinador é português, o que ajuda.»

«Se quero ir ao Mundial, então devo ser profissional todos os dias», começou por dizer em entrevista ao “Sun”.

Já lá vão quase 16 anos desde que Mateus Fernandes deu os primeiros passos no Olhanense, tendo António Paulo – mais conhecido por Tozé – como o primeiro treinador. E a quem dedica uma tatuagem. António Paulo foi vítima de cancro quando Mateus Fernandes era criança.

«Esta tatuagem significa muito para mim. Antes de cada jogo, no balneário, coloco uma camisola dele no meu lugar. É a minha estrela da sorte. Foi o meu mestre no futebol. Quando eu tinha 10 ou 11 anos, ele morreu com cancro. Foi um momento difícil. Falo com ele todos os dias. Por isso, tento orgulhá-lo.»

Além de Mateus Fernandes, António Paulo impactou a vida de outras crianças e jovens algarvios, como Gonçalo Ramos.

«O Tozé preocupava-se com a tua família. Ia connosco a restaurantes, pagava por nós quando viajávamos. Ele sabia que não era só futebol. Na minha aldeia, só eu e o Gonçalo Ramos é que atingimos este patamar da carreira. O mais importante são as relações, os amigos, e ele mostrava isso todas as semanas», prosseguiu Mateus Fernandes.

This is Matheus Fernandes’s tattoo in dedication to his first coach at his boyhood club Olhanense.



Antonio Paulo died of cancer when Fernandes was just 11 years old. At 18, Fernandes father allowed him to get it done in memory of him based on a photo taken of them together.… pic.twitter.com/DVngL9hmTj — RedDevilGirl (@CharZiyanah) April 4, 2026

Quanto à estreia pela Seleção, o médio do West Ham continua com um sonho por cumprir.

«Com o Cristiano Ronaldo no grupo sentiria mais pressão. Ele é o maior jogador do meu país e do Mundo. Espero jogar com ele», terminou.

O West Ham é a primeira equipa na zona de despromoção da Premier League, a um ponto do Tottenham.