Há 51 min
Nuno Espírito Santo: «Não há espaço para o racismo na sociedade»
Treinador português comenta episódio entre Vini Jr. e Prestianni durante o Benfica-Real Madrid
À margem da antevisão à receção do West Ham ao Bournemouth na 27.ª jornada da Premier League, Nuno Espírito Santo comentou o episódio entre Prestianni e Vini Jr., durante o Benfica-Real Madrid (0-1) desta semana.
«Nessa situação e em todas as situações de racismo: condeno. Não há espaço para o racismo na sociedade. Condeno totalmente. Espero que as autoridades estejam a fazer o necessário para erradicar o racismo», disse em conferência de imprensa.
O West Ham é a primeira equipa da Premier League em lugar de despromoção (18.º), a três pontos do Nottingham Forest (17.º), e recebe o Bournemouth (9.º), no sábado (17h30).
