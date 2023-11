Titular no campeonato pela primeira vez esta temporada, William Carvalho teve de ser substituído com problemas físicos no Betis-Las Palmas, que terminou com triunfo do conjunto de Sevilha, por 1-0.

O internacional português, que tem sido afetado por lesões esta época, queixou-se de um desconforto na zona da coxa direita logo no início da segunda parte e abandonou o relvado aos 52 minutos.

O único golo da partida, refira-se, foi apontado por Willian José (19m).

O Betis é sétimo classificado no campeonato espanhol, com 24 pontos, enquanto o Las Palmas segue em 11.º, com 18.

Resultados e classificação da liga espanhola