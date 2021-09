O Betis e o Celtic proporcionaram nesta quinta-feira um grande jogo de futebol, com sete golos e uma reviravolta da equipa espanhola que agarrou os primeiros três pontos nesta edição da Liga Europa.

Quem começou por brilhar, porém, foi Jota. O extremo emprestado pelo Benfica ao Celtic construiu toda a jogada e assistiu Ajeti fazer o 1-0, aos 15m.

Doze minutos depois, os escoceses ampliaram a vantagem graças a um golo de Juranovic, de penálti.

Mas depois disso, surgiu a reação sevilhana. E que reação!

Entre os 32 e os 35 minutos, o Betis chegou ao empate com golos de Miranda e Juanmi. Dado o mote ainda na primeira parte, a reação betica prolongou-se na segunda parte com mais dois golos: Borja Iglesias fez o 3-2 aos 51m e Juanmi bisou para o 4-2 aos 53m.

Com dois golos de vantagem, Pellegrini lançou William Carvalho para os últimos 20 minutos e foi já com o médio português em campo que o Celtic reduziu, com Ralston a fazer o 4-3.

No outro jogo do grupo, o Bayer Leverkusen recebeu e venceu o Ferencvaros por 2-1.

Veja todos os resultados dos jogos da tarde da Liga Europa:

Grupo E

Galatasaray-Lazio, (1-0)

Lokomotiv Moscovo-Marselha, 1-1

Grupo F

Midtjylland-Ludogorets, 1-1

Estrela Vermelha-Sp. Braga, 2-1

Grupo G

Bayer Leverkusen-Ferencvaros, 2-1

Betis-Celtic, 4-3

Grupo H

Dín. Zagreb-West Ham, 0-2

Rapid Viena-Genk, 0-1