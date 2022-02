William Carvalho está a ganhar uma nova vida no Betis e, esta quinta-feira, foi decisivo no triunfo do emblema de Sevilha diante do Rayo Vallecano (2-1). O internacional português apontou um grande golo, após uma jogada individual, que lhe valeu palavras elogiosas do treinador, Manuel Pellegrini.

«O William voltou a mostrar o seu nível, estamos todos a trabalhar muito bem na parte defensiva e a tentar causar estragos nos adversários», disse o técnico chileno, citado pela Marca.

O médio luso mostrou-se feliz pelo golo, mas preferiu destacar a importância do coletivo. «A jogada correu bem, mas o mais importante foi a vitória. Fizemos um grande jogo, mas ainda temos 90 minutos. Temos de aproveitar hoje, mas a partir de amanhã temos de pensar no jogo de domingo», afirmou.

William Carvalho assumiu que está a viver um bom momento em Espanha. «Estou a trabalhar duro, tal como os meus companheiros, e temos de continuar assim», concluiu.

O futebolista de 29 anos já igualou os 30 jogos que realizou na temporada passada e candidata-se a uma vaga na seleção nacional.