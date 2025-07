À procura de mais minutos de jogo e de felicidade, William Carvalho assinou pelo Pachuca, do México, e já está a ambientar-se ao novo desafio. O internacional português foi anunciado oficialmente neste sábado.

O clube mexicano divulgou um vídeo onde é possível ver o novo reforço a ser «praxado» pelos colegas com os tradicionais «calduços», uma prática do mundo do futebol que parece aplicar-se um pouco por toda a parte do globo.

William encerrou um ciclo de sete temporadas no Betis, onde tornou-se o jogador estrangeiro com mais partidas pelo clube espanhol. Saiu a custo zero.

Ora veja o vídeo: