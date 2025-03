O futebolista português William Carvalho está de volta aos convocados do Betis cerca de meio ano depois, confirmou o treinador da equipa espanhola, Manuel Pellegrini, na manhã deste sábado.

«O William está em condições de ser convocado, por isso vai estar na lista para Leganés», afirmou o técnico do Betis, em conferência de imprensa.

William já treina com a equipa há cerca de três semanas, na sequência do afastamento por lesão, sofrida a 13 de setembro. A lesão aconteceu precisamente ante o Leganés, num jogo em que sofreu uma rotura completa do tendão de Aquiles da perna direita, tendo sido sujeito a intervenção cirúrgica poucos dias depois.

O jogador português falhou, desde então, 37 jogos da equipa de Sevilha, entre todas as competições, o último deles o triunfo ante o Vitória, em Guimarães, que apurou o Betis para os quartos de final da Liga Conferência.

Na Liga espanhola, o Betis, sexto classificado com 41 pontos, visita no domingo o Leganés, 18.º com 27 pontos. O jogo tem apito inicial marcado para as 13 horas.