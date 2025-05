William Carvalho tornou-se neste fim de semana no futebolista estrangeiro com mais jogos oficiais realizados com a camisola do Betis.

O médio campeão europeu em 2016 cumpriu o jogo número 219 pela equipa de Sevilha, à qual chegou em 2018 após rescindir com o Sporting na sequência da invasão à academia de Alcochete.

Aos 33 anos, William cumpre a sétima temporada no Betis, tendo recuperado a titularidade precisamente no último jogo diante do Espanhol em Barcelona. O médio internacional português regressou em março à competição após seis meses parado devido a uma lesão grave no tendão de Aquiles.

«Num momento da temporada em que quase ninguém esperava que estivesse a jogar devido à lesão grave que sofri. Desafiei as probabilidades e alcancei este recorde (...) É um orgulho imenso representar este clube, esta massa adepta e esta cidade que me acolheu de forma tão fantástica! Obrigado a todos os que fizeram parte desta Viagem. Esta marca também é vossa», escreveu William Carvalho nas redes sociais.

O médio luso ultrapassou o mexicano Andrés Guardado, que alinhou em 218 partidas pelo Betis entre 2017 e janeiro de 2024. Os dois partilharam o meio-campo da equipa durante várias épocas.