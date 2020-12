Após se ter tornado no mais jovem de sempre a marcar pelos Wolves na Premier League (18 anos e 155 dias), Fábio Silva estava feliz pelo golo, mas desiludido pela derrota ante o Burnley, em Turf Moor.



«Senti-me confiante para bater o penálti. Senti o apoio da equipa e o treinador está muito contente por ter marcado. O mais importante é ajudar a equipa e os golos surgem naturalmente», disse, citado pela imprensa inglesa.



O jovem avançado português explicou ainda o que o técnico Nuno Espírito Santo pensou ao lançá-lo juntamente com Traoré no jogo, numa altura em que os lobos perdiam por 2-0.

«Quando o treinador fez a substituição era para colocar mais energia, penso. A equipa merecia mais na segunda parte. Acredito depois do 2-1 e fez tudo por tudo para empatar», acrescentou.