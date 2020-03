Ao serviço do Wolverhampton, Diogo Jota já fez balançar as redes por 15 vezes esta temporada e é neste momento forte candidato a um lugar no Euro2020 com a camisola das Quinas, sendo o segundo melhor marcador entre os 14 avançados chamados por Fernando Santos desde o Mundial 2018.

O jovem de 23 anos, internacional «A» pela Seleção Nacional em apenas duas ocasiões, tem vindo a ser uma peça-chave no esquema de Nuno Espírito Santo e, com faro de golo apurado, tornou-se no quebra-cabeças de muitas equipas que se opõem ao Wolverhampton. Diogo Jota é atualmente, um dos melhores marcadores da Liga Europa com seis golos, a par de Bruno Fernandes (Manchester United), Alfredo Morelos (Rangers), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) e Andraz Sporar (Sporting - já eliminado da prova).

De recordar que Jota chegou ao Wolverhampton na temporada 2017/2018, por empréstimo do Atlético de Madrid, e Nuno Espírito Santo, depois de o avançado ter feito 18 golos em 46 jogos, a sua melhor época da carreira, pediu à direção dos ingleses para adquirirem o português a título definitivo. Em 2018/2019, Diogo Jota custou 14 milhões aos «lobos» e está, nesta época, a três tentos do seu melhor registo.

Mas serão estes números de Diogo Jota suficientes para lhe garantirem um lugar no Euro 2020? O Maisfutebol procedeu à comparação de golos marcados em 2019/2020 pelos avançados convocados por Fernando Santos desde o Mundial 2018.

Neste ranking, encabeçado, sem surpresa, por Cristiano Ronaldo, Diogo Jota aparece em segundo lugar, à frente de Bernardo Silva ou até de João Félix.

Golos em 2019/2020 dos avançados convocados por Fernando Santos desde o Mundial 2018:

1.º: Cristiano Ronaldo – 25 golos

2.º: Diogo Jota – 15 golos

3.º: Gonçalo Paciência – 10 golos

4.º: Rafa Silva – 9 golos

5.º: Bernardo Silva – 7 golos

6.º: André Silva – 7 golos

7.º: Eder – 5 golos

8.º: João Félix – 5 golos

9.º: Daniel Podence – 5 golos

10.º Bruma – 5 golos

11.º: Ricardo Quaresma – 4 golos

12.º: Gelson Martins – 4 golos

13.º: Gonçalo Guedes – 0 golos

14.º: Dyego Sousa – 0 golos