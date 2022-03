O Wolverhampton perdeu pela terceira vez seguida na Premier League, desta feita contra o Crystal Palace, em pleno Molineux. No final da partida, Bruno Lage explicou o motivo para a lesão de Ki-Jana Hoever se ter lesionado ainda na primeira parte e aproveitou para criticar a postura dos mais novos nas sessões de treino.



«O Ki é um bom exemplo. Os miúdos querem que tudo aconteça agora. Quando estão de fora e o colega está a jogar, não treinam com a intensidade que deviam nem se preparam para quando a sua oportunidade aparece. Depois quando têm oportunidade, isto acontece. Tenho demasiados miúdos na minha equipa que às vezes, não treinam da forma que deviam nem se preparam como deviam. Quando entram, estas coisas acontecem», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Disse-lhes no primeiro dia em que cheguei: 'Estão aqui e têm de continuar a trabalhar. O primeiro objetivo tem de ser trabalhar e melhorar'. As lesões podem acontecer, mas esta aconteceu por o Ki não estava preparado. Os miúdos não treinam com a mesma intensidade. Isto é um aviso para todos. Não perco tempo com quem não trabalha duro todos os dias para melhorar. Há jogadores com 37 anos que quando não jogam, como é o caso do João [Moutinho], e que chegam ao treino e vão ao chão, lutam por bolas no ar como quem diz olha para mim», acrescentou.