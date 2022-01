No dia em que se cumprem três anos desde que foi anunciado como treinador interino do Benfica, Bruno Lage conduziu os Wolves à vitória em Old Trafford (1-0) e assinalou o momento.

«Faz hoje três anos que a minha ‘vida profissional’ mudou. Hoje, ao chegar a Old Trafford, ao ver aquele vermelho, tive o sentimento de que hoje seria um bom dia… e foi! Exibição, 3 pontos, clean sheet. No final, um beijinho para a minha mulher, filhos, família… e todos aqueles que nos apoiam ao longo dos anos», escreveu o técnico português nas redes sociais.

Já em declarações à Sport Tv, Lage não quis comentar as eventuais saudades que deixou em alguns adeptos do Benfica, mas não esqueceu o Estádio da Luz.

«Vim jogar a este estádio [Old Trafford], com este vermelho todo faz lembrar o Estádio da Luz. Hoje tínhamos essa confiança de que viríamos aqui celebrar esses três anos com uma grande vitória.»