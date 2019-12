Nuno Espírito Santo apresentou-se visivelmente agastado na conferência de imprensa após a derrota do Wolverhampton com o Liverpool por 1-0, num jogo marcado pela atuação do VAR e dois momentos decisivos: primeiro a validar o golo dos reds e, logo de seguida, a anular um golo a Pedro Neto devido a um fora de jogo milimétrico.

Em conversa com os jornalistas, o treinador português deixou um desabafo, entre reparos ao modus operandi do sistema tecnológico. «As decisões estão a ser tomadas por um árbitro que está a milhas daqui. A milhas e milhas de distância através de um ecrã de televisão. Ele não sente o jogo, não está no jogo», afirmou.

Nuno Espírito Santo lamentou a inevitabilidade de, com o VAR, se celebrarem golos... para nada. «Estamos em Anfield: perante uma equipa, adeptos e um estádio fantásticos, e festejamos um golo anulado. Vá lá...», disse sem querer alongar-se mais sobre o assunto, perante a insistência dos jornalistas.

