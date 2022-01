O Wolverhampton somou a terceira vitória consecutiva na Premier League, ao triunfar no reduto do Brentford, por 2-1.

A primeira parte foi marcada por um momento insólito, após um drone invadir o estádio e obrigar à interrupção da partida. Foram dados 19 minutos de compensação, mas nem por isso se viram golos antes do intervalo.

No recomeço, logo após três minutos, João Moutinho tabelou com Nélson Semedo e abriu a contagem com um remate de trivela de fazer inveja a Ricardo Quaresma.

A igualdade chegaria na cobrança de uma falta, aos 71 minutos. Bryan Mbeumo bateu o livre e Ivan Toney finalizou de primeira, com um belo gesto técnico.

Aos 78 minutos, nova parceria portuguesa a resultar em golo. João Moutinho ajeitou a bola e Rúben Neves fez uso da «lei da bomba» com um remate fortíssimo de fora da área.

Em cima do tempo de compensação, Adama Traoré ainda teve um golo anulado por fora de jogo.

Em 2022, os Wolves só conhecem o sabor da vitória, com quatro triunfos ao fim de outros tantos jogos. A equipa comandada por Bruno Lage consolidou este sábado o oitavo lugar da Liga Inglesa, com 34 pontos, apenas menos um do que o Arsenal. Já o Brentford, é 14.º com 23 pontos.