O Wolverhampton esteve a perder por duas bolas a zero, mas conseguiu arrancar um empate no terreno do Chelsea (2-2), em jogo da 36.ª jornada da Premier League, ao início da tarde deste sábado.

Sem Bruno Lage no banco de suplentes, devido ao teste positivo à covid-19, mas com quatro portugueses de início – José Sá, Rúben Neves, João Moutinho e Pedro Neto -, os Wolves sofreram dois golos de rajada no segundo tempo.

Romelu Lukaku, que não marcava em jogos do campeonato desde dezembro, abriu a contagem de grande penalidade, aos 56 minutos. Logo de seguida (58m), o avançado belga armou o remate de pé direito ainda fora da área e estabeleceu o 2-0, para regalo de Todd Boehly, novo dono dos blues, que esteve nas bancadas de Stamford Bridge.

Veio, então, a resposta dos «lobos», já com Chiquinho e Francisco Trincão em campo. O português cedido pelo Barcelona, num movimento que já lhe é característico, entrou no corredor central e disparou sem dar hipótese a Mendy, dois minutos depois de ter sido lançado a jogo (79m).

O empate chegaria no sexto minuto de compensação. Trincão abriu na direita para Chiquinho e o ex-Estoril cruzou para o capitão Coady – que nesta altura já jogava como avançado - cabecear para o empate no último lance do encontro.

O Chelsea mantém-se no terceiro lugar e o Wolverhampton é oitavo, a apenas dois pontos do sétimo posto, que dá acesso à Conference League.

Noutro dos jogos que decorreram ao início da tarde em Inglaterra, o Brentford bateu o Southampton em casa, por 3-0. Jansson (13m), Wissa (14m) e Kristoffer Ajer (79m) fizeram os golos dos anfitriões.

Já o Aston Villa, foi ao reduto do Burnley triunfar por 3-1. Danny Ings abriu a contagem logo aos sete minutos e o argentino Emiliano Buendia deu maior tranquilidade ainda antes do intervalo (31m). Na segunda parte, Ollie Watkins fez o terceiro dos villans (52m), enquanto Maxwel Cornet reduziu para o conjunto caseiro em cima do primeiro minuto de tempo extra.

Foi também uma tarde para esquecer para o Watford, que perdeu no terreno do Crystal Palace (1-0) e confirmou a descida ao Championship. O único golo do encontro surgiu através de uma grande penalidade cobrada por Wilfried Zaha, aos 31 minutos.